أخبار عاجلة

"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الانضباط" تعاقب "العويس" و"نوح الموسى" و"سيبا" وآخرين

Print
"الانضباط" تعاقب "العويس" و"نوح الموسى" و"سيبا" وآخرين "الانضباط" تعاقب "العويس" و"نوح الموسى" و"سيبا" وآخرين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، العديد من القرارات الانضباطية طالت نادي القادسية وعدداً من اللاعبين ومسؤولين إداريين في بعض الأندية.

فقد فرضت اللجنة غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال سعودي على لاعب فريق نادي الأهلي محمد خليل العويس؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية مباراة العين، كما ألزمت لاعب فريق نادي الشباب سيباستياو جونيور بدفع المبلغ ذاته؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة مع الفتح، وأيضاً فرضت الغرامة ذاتها على اللاعبين منصور الحربي لاعب الرائد، ويوسف الشمري لاعب الباطن؛ لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في مباراة الفريقين.

وأشارت اللجنة إلى أن القرارات المفروضة على هذه العقوبة غير قابلة للاستئناف.

فيما ألزمت كلاً من لاعبي نادي العين محمد عبدالحميد وعيد القحطاني بدفع غرامة مالية قدرها 1500 ريال؛ لامتناعهما عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، كما عاقبت عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد ونوح الموسى لاعب الأهلي وكاسيو إنجوس وليندر غيل لاعبي التعاون بإلزامهم بدفع مبلغ ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه.

وألزمت مسؤول نادي الهلال كريستيانو باتشي بدفع غرامة مالية قدرها 1000 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات المفروضة غير قابلة للاستئناف.

كما فرضت اللجنة على نادي القادسية دفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لحصول سبعة من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء المباراة، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس

"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس

بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار

واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار

9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

شبكة عيون الإخبارية