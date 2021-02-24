"الانضباط" تعاقب "العويس" و"نوح الموسى" و"سيبا" وآخرين

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، العديد من القرارات الانضباطية طالت نادي القادسية وعدداً من اللاعبين ومسؤولين إداريين في بعض الأندية.

فقد فرضت اللجنة غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال سعودي على لاعب فريق نادي الأهلي محمد خليل العويس؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية مباراة العين، كما ألزمت لاعب فريق نادي الشباب سيباستياو جونيور بدفع المبلغ ذاته؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة مع الفتح، وأيضاً فرضت الغرامة ذاتها على اللاعبين منصور الحربي لاعب الرائد، ويوسف الشمري لاعب الباطن؛ لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في مباراة الفريقين.

وأشارت اللجنة إلى أن القرارات المفروضة على هذه العقوبة غير قابلة للاستئناف.

فيما ألزمت كلاً من لاعبي نادي العين محمد عبدالحميد وعيد القحطاني بدفع غرامة مالية قدرها 1500 ريال؛ لامتناعهما عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، كما عاقبت عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد ونوح الموسى لاعب الأهلي وكاسيو إنجوس وليندر غيل لاعبي التعاون بإلزامهم بدفع مبلغ ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه.

وألزمت مسؤول نادي الهلال كريستيانو باتشي بدفع غرامة مالية قدرها 1000 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات المفروضة غير قابلة للاستئناف.

كما فرضت اللجنة على نادي القادسية دفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لحصول سبعة من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء المباراة، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.