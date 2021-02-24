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الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في

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الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في

مصراوي Masrawy

05:49 م الأربعاء 24 فبراير 2021

- (أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن تكون القيادة الروسية تخطط لإلغاء التجنيد الإلزامي في البلاد.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية :" يمكن للمرء أن يدلي برأيه الشخصي حول الأمر، ولكن ينبغي أن ننطلق من أن الحديث يدور عن واجب دستوري مطلق على مواطني روسيا الاتحادية".

وأضاف:"لا تجري في الوقت الحالي في روسيا مناقشات حول إمكانية التخلي عن الخدمة العسكرية الإلزامية بصفتها واجب دستوري".

وتأتي تصريحات بيسكوف على خلفية مقابلة أجرتها إحدى الصحف الروسية مع المقدم التلفزيوني، دميتري ناجييف، بمناسبة عيد حماة الوطن في 23 فبراير. وانتقد ناجييف فيها الخدمة العسكرية الإلزامية، استنادا إلى تجاربه الشخصية.و يتم تشكيل القوات المسلحة الروسية في الوقت الحالي على أساس مزدوج من مجندين إلزاميا ومن عسكريين متطوعين يخدمون بموجب عقد مع وزارة الدفاع. ويخضع للتجنيد الإلزامي البالغون من الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وتشكل مدة الخدمة 12 شهرا.

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