الأمم المتحدة: لاجئون من الروهينجا تتقطع بهم السبل على متن قارب في بحر أندامان

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مصراوي Masrawy

سويسرا- (أ ش أ):

حذرت الأمم المتحدة من خطورة الوضع في قارب يحمل على متنه مجموعة من لاجئي الروهينجا تقطعت بهم السبل في بحر أندامان دون طعام أو شراب.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها تدرك أن بعض اللاجئين ممن على متن القارب لقوا مصرعهم بعد مغادرة شواطئ جنوبي بنجلاديش منذ نحو أسبوعين، مشيرة إلى عدم القدرة على تحديد الموقع الحالي للقارب بالضبط.

كما نوهت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى أن من بين اللاجئين مرضى، وآخرين يعانون من جفاف حاد.

وأفادت تقارير بأن نحو 90 لاجئًا، من بينهم بعض الأطفال، قد بدأوا الرحلة بحثًا عن حياة أفضل، حيث إن عصابات الاتجار بالبشر غالبًا ما تغري اللاجئين ويعدونهم بالعمل في الدول الواقعة جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في مخيمات مزدحمة في بنجلاديش، من بينهم أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من ميانمار بعدما شن جيش البلاد عملية قاسية لمكافحة التمرد في عام 2017 تخللها عمليات اغتصاب جماعي وقتل وإحراق قرى.