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الآثار: إعفاء مستأجري البازارات من دفع إيجار مارس وأبريل

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الآثار: إعفاء مستأجري البازارات من دفع إيجار مارس وأبريل الآثار: إعفاء مستأجري البازارات من دفع إيجار مارس وأبريل

مصراوي Masrawy

05:54 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال جلسته الأخيرة، على الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الإيجارية عن شهري مارس وأبريل 2021، ليكون بذلك استمر هذا الإعفاء لمدة ما يقرب من عام.

وكان مجلس الإدارة قد قرر إعفائهم من قبل من دفع القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس 2020، وجرى مد هذا الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، ثم حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، ثم حتى نهاية شهر فبراير 2021.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي والعاملين به ولاسيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة المستجد.

كما وافق مجلس الإدارة أيضا على منح الأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصى 3 أفراد مرافقين زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك خلال عام 2021 مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بها، تقديرا للدور العظيم الذي تقدمه الأطقم الطبية للمجتمع وخاصة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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مصراوي Masrawy

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