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التسجيل لحجز اللقاح و300 ألف جرعة هدية.. 6 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا

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التسجيل لحجز اللقاح و300 ألف جرعة هدية.. 6 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا التسجيل لحجز اللقاح و300 ألف جرعة هدية.. 6 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا

مصراوي Masrawy

05:52 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تقريرا عن جهود مواجهة .

وجاءت أبرز تصريحات الوزيرة على النحو التالي:

- يوجد فريق طبي مدرب على متابعة الممارسات السريرية السليمة، وذلك لمتابعة الحاصلين على اللقاح من المتطوعين ومتابعة الحاصلين على اللقاح من قِبل الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية باختلاف الجهات التابعة لها.

- تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية في المستشفيات التابعة للوزارة، والتابعة لوزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة.

- سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة من خلال 40 مركزاً على مستوى الجمهورية.

- سيتم إتاحة التسجيل لحاملي جوازات السفر من الأجانب، وحاملي وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.

- استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية بمطار القاهرة الدولي أمس، كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية العربية.

- تم إطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم في تسهيل التواصل معهم.​

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