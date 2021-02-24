التسجيل لحجز اللقاح و300 ألف جرعة هدية.. 6 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تقريرا عن جهود مواجهة فيروس كورونا.

وجاءت أبرز تصريحات الوزيرة على النحو التالي:

- يوجد فريق طبي مدرب على متابعة الممارسات السريرية السليمة، وذلك لمتابعة الحاصلين على اللقاح من المتطوعين ومتابعة الحاصلين على اللقاح من قِبل الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية باختلاف الجهات التابعة لها.

- تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية في المستشفيات التابعة للوزارة، والتابعة لوزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة.

- سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة من خلال 40 مركزاً على مستوى الجمهورية.

- سيتم إتاحة التسجيل لحاملي جوازات السفر من الأجانب، وحاملي وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.

- استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية بمطار القاهرة الدولي أمس، كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.

- تم إطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم في تسهيل التواصل معهم.​