القوى العاملة: تعيين 894 شابا بينهم 7 من ذوي القدرات بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 894 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3416 شاباً منهم 20 من ذوي القدرات، وتوفير 10 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن المديرية، صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 892 ألف جنيه لـ 1772عاملا، فضلاً عن تسجيل 94 عاملا جديد للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، إن المديرية أجرت تفتيشا دوريا وحملات في مجال التفتيش العمالي على 923 منشأة وتم القيام بـ 40 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 15 ندوة توعية، بالإضافة إلى تلقي 48 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوى منها، وإحالة 6 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وحفظ 7 شكاوى أخرى، و34 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، استقبلت المديرية طلبات 8 أجانب، منهم 5 سوريي الجنسية، و3 فلسطينيين، واستخراج 1239 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 130 متدرباً، وعقد دورتان تدريبيتان في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 378 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.​