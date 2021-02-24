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شاهد.. "وعي" و"تعزيز الصحة النفسية" يوقعان مذكرة تعاون

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شاهد.. "وعي" و"تعزيز الصحة النفسية" يوقعان مذكرة تعاون شاهد.. "وعي" و"تعزيز الصحة النفسية" يوقعان مذكرة تعاون
لتقديم برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك

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‬ وقّعت جمعية "وعي" لصحة المجتمع، اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

تتضمن المذكرة، التعاون في تقديم الأنشطة والبرامج الصحية النفسية والمجتمعية، ومشاركة كوادر ومرشحي الجمعية في حضور وإعداد وتقديم برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما تقتضيه الأنظمة المشرعة لإقامة البرامج التدريبية الصحية.

كما تهدف لمشاركة كوادر الجمعية في البرامج البحثية والدراسات المسحية ودراسات الاحتياج الصحي النفسي، بحسب ما تقتضيه أنظمة وأخلاقيات العمل البحثي، والموافقة على الشراكة في تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.

وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن المركز يهدف من خلال الاتفاقيات التي يوقّعها مع جهات عدة، إلى تعزيز القيم والجوانب الصحية النفسية، ونشر ثقافتها وتعزيزها.

ودعا الجهات التي لديها أنشطة اجتماعية إلى الاستفادة من خدمات المركز لرفع الوعي النفسي والوصول إلى مجتمع يحظى بجودة حياة وصحة نفسية متميزة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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