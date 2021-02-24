أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

مصراوي Masrawy
05:35 م الأربعاء 24 فبراير 2021
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من غدٍ الخميس وحتى الجمعة.
وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:-
الخميس 25 فبراير:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%.
- شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
الجمعة 26 فبراير:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%.
- شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.