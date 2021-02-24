أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من غدٍ الخميس وحتى الجمعة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:-

الخميس 25 فبراير:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%.

- شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الجمعة 26 فبراير:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%.

- شبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.​