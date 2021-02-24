رئيس الهيئة العامة للاستثمار يبحث في العراق مشروعات التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بحث المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مستهل فعاليات زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، مع سها النجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق، المشروعات المطروحة من الجانب العراقي، للاستفادة من الخبرة المصرية في القطاعات المختلفة.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات العراقية التي تحتاج إلى خبرات الشركات المصرية لإعادة التأهيل ورفع كفاءتها الإنتاجية، كما تم بحث سبل التعاون المشترك لصياغة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تهيئة بيئة الأعمال في العراق.

وأكد عبدالوهاب، على حرص هيئة الاستثمار على تقديم كافة سبل الدعم إلى الهيئة العراقية فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار، وأعلن عن تنفيذ برنامج مُكثف لتدريب عدد من الكوادر العراقية على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، من خلال مركز خدمات المستثمرين، فضلاً عن تبادل الخبرات حول الإجراءات التشريعية والحوافز والأنظمة الاستثمارية، التي من شأنها التيسير على المستثمرين.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى العراق زيارات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية في ضواحي بغداد، شملت: اللطيفية، والحصوة، وناحية النهروان، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية وتطوير وترفيق تلك المناطق الصناعية، بما يؤهلها لاستقبال مشروعات صناعية رائدة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعليم الجامعي والفني، لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات المشتركة.