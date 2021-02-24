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الاردن :مخالفة 19178 شخصا و 362 منشأة خالفت أوامر الدفاع خلال أسبوع

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الاردن :مخالفة 19178 شخصا و 362 منشأة خالفت أوامر الدفاع خلال أسبوع الاردن :مخالفة 19178 شخصا و 362 منشأة خالفت أوامر الدفاع خلال أسبوع

جى بي سي نيوز - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومن خلال رقابتهم لالتزام الافراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والاماكن العامة والاسواق والمحال والمولات التجارية فقد حرروا ومنذ بداية هذا الاسبوع 19178 مخالفة بحق افراد ممن ضُبطوا مخالفين لاوامر الدفاع لعدم ارتداء الكمامة.

واضاف انه جرى كذلك مخالفة و 362 منشأة ومحلاً تجارياً لم يلتزم اصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.

وأكد الناطق الاعلامي ان هذه الحملات الامنية الرقابية المكثفة مستمرة وفي كافة مناطق المملكة ولن يتم التهاون مع اية مخالفة .

وداعياً الجميع القيام بواجبهم تجاه انفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.

جي بي سي نيوز

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