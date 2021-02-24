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القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر

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القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر

مصراوي Masrawy

05:12 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كليات طب الفم والأسنان بجامعة الأزهر في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل أطباء طب وجراحة الفم والأسنان.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الزيارات والتعاون العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي، فضلاً عن التعاون في مجال تدريب الأطباء والمهن الطبية المساعدة في مجال طب الفم والأسنان والتنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أي من الطرفين.

كما تتضمن التعاون بين الأكاديمية الطبية العسكرية ووحدة التعليم المستمر بكلية طب الفم والأسنان بجامعة الأزهر في شتى التخصصات المختلفة في مجال طب الأسنان، فضلاً عن تنظيم ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين التخصصات المختلفة والمناظرة لها في المستشفيات العسكرية.

وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر وتأتي في إطار الارتقاء بمنظومة التأهيل العلمي والطبي داخل القوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات الطبية.

وأعرب عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تعزز من الشراكة الطبية بين القوات المسلحة وكليات طب أسنان جامعة الأزهر في مجالات التعليم والتدريب والعمل البحثي.

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