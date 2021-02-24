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4 إصابات في حادث تصادم بالجوف

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4 إصابات في حادث تصادم بالجوف 4 إصابات في حادث تصادم بالجوف
تم نقل حالتين للمستشفيات لتلقّي العلاج

4 إصابات في حادث تصادم بالجوف

تعرض أربعة أشخاص لإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء، في أحد المشاريع الزراعية بمنطقة الجوف.

وفي تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف من مواطن، وذلك عند الساعة 14:28، والذي أفاد بوقوع حادث داخل شركة الجوف الزراعية ونتج عنه إصابة واحدة.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقة إسعافية واحدة، بعدها تم التواصل من قبل غرفة العمليات مع المبلغ الذي أفاد بوجود أربع إصابات بالمجمل؛ حيث تم تدعيم الموقع بفرقتين إسعافيتين وفرقة ثالثة فيما بعد.

وتم التعامل مع جميع الحالات حيث تمت معالجة حالة بالموقع، ونقل حالة لطوارئ مستشفى ميقوع العام، وحالة لطوارئ طبرجل العام.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، بجميع طالبي الخدمة الإسعافية عند طلبها بتحري الدقة عند طلب الفرق الإسعافية، لاسيما بالحوادث المرورية من حيث عدد المصابين ودقة الموقع، لكي لا ينعكس سلبًا ويتسبب في تأخير تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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