الزيادة السكانية والأحوال الشخصية.. مصادر تكشف لـ"مصراوي" عن أول القضايا النقاشية بـ"الشيوخ"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت مصادر برلمانية بغرفتَي التشريع، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن مجلس الشيوخ المرتقب انعقاده في الثلث الأول من شهر مارس، يعتزم البدء بمناقشة قضايا الساعة وفتح حوار مجتمعي؛ وعلى رأسها الزيادة السكانية وآليات مواجهتها.

وأضافت المصادر أن قانون الأحوال الشخصية الذي أحيل إلى البرلمان سيكون ضمن طاولة المناقشات التي يتولاها مجلس الشيوخ؛ لا سيما أن القانون يمس فئات كثيرة مجتمعية، موضحةً أن الحوار المجتمعي قبل إقرار القانون ضرورة مهمة.

وكان قد انتهى "النواب" من لائحة مجلس الشيوخ، والمرتقب أن يصدر قانون بها، ومن ثم يدعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لانعقاده.