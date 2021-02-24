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"نقل النواب" تبحث طلبات نقل تبعية "القابضة للنقل البحري" إلى وزارة النقل

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"نقل النواب" تبحث طلبات نقل تبعية "القابضة للنقل البحري" إلى وزارة النقل "نقل النواب" تبحث طلبات نقل تبعية "القابضة للنقل البحري" إلى وزارة النقل

مصراوي Masrawy

04:48 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب: نحن نريد إعلاء المصلحة الوطنية، والجميع يتجرد من المصالح الشخصية للمصلحة العامة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة ستبحث أمر نقل تبعية شركة القابضة للنقل البحري إلى وزارة النقل؛ خصوصًا أن هناك عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن نقل تبعية شركة النقل النهري والبحري.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب بأن اللجنة ستقول رأيها عقب الانتهاء من هذه الدراسات، وفقًا للدستور والقانون، الذي منح اللجنة الحق في وضع الخطط العامة والاستراتيجية التي تقوم من خلالها بتنفيذ رؤيتها 2030.

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