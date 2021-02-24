أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء القبرصي يناقش تخفيف إجراءات احتواء

Print
مجلس الوزراء القبرصي يناقش تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا مجلس الوزراء القبرصي يناقش تخفيف إجراءات احتواء

مصراوي Masrawy

05:01 م الأربعاء 24 فبراير 2021

نيقوسيا - أ ش أ

صرح المتحدث باسم القبرصية كيرياكوس كوشوس، بأنه تم اليوم /الأربعاء/ مناقشة التوقعات الوبائية لقبرص واحتمال تخفيف الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا)، وذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس ومشاركة رؤساء الأحزاب السياسية ووزير الصحة كونستانتينوس إيوانو وأعضاء الفريق الاستشاري المعني بالوباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية "إن شهر مارس سيكون شهراً حاسماً، وشدد على ضرورة أن يتصرف الجميع بمسؤولية حتى نكون قادرين على تخفيف الإجراءات دون أي مخاطر على صحة الأشخاص".. كما أوضح أنه لا يوجد قرار سياسي باتخاذ تدابير محددة لمنطقة ليماسول حيث لوحظ زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.

وأشار إلى أن الرئيس أناستاسياديس أبلغ رؤساء الأحزاب السياسية بأن مجلس الوزراء سيناقش يوم غد الخميس المزيد من التخفيف في الإجراءات، وقال إن القرارات المتخذة سيتم الإعلان عنها بعد اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح أن الرئيس أناستاسياديس أطلع رؤساء الأحزاب السياسية خلال اجتماع اليوم بالتفصيل وبشكل شامل على القضايا المتعلقة بالوباء، وأن وزير الصحة كونستانتينوس ايوانو ومنسق الفريق الاستشاري الوبائي كونستانتينوس تسيوتيس أطلعا رؤساء الأحزاب السياسية على القضايا المتعلقة بالوضع الوبائي، وكذلك برنامج الفحص السريع والتطعيم من حيث نسبة التطعيمات والوقت المستغرق لتطعيم جميع سكان قبرص، وكذلك تخفيف الإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها مجلس الوزراء يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة أن جميع رؤساء الأحزاب السياسية طرحوا العديد من الأسئلة، حيث أجاب عنها بدقة رئيس الجمهورية ووزير الصحة وأعضاء الفريق الاستشاري المعني بالوباء.

كما حث كوشوس المواطنين على التحلي بالصبر، مشيراً إلى أن قبرص استطاعت أن تكون واحدة من الدول الأفضل في إدارة الوباء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية