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"مرور الباحة" يحذر قائدي المركبات من الضباب وتدني الرؤية

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تواجد ميداني في الطرق والميادين لضمان انسيابية الحركة

جدّد مرور الباحة دعوته لقائدي المركبات لتوخي الحيطة والحذر نتيجة الأجواء التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا لليوم الرابع على التوالي الذي لا تزال المنطقة تشهد فيه هطول أمطار متفرقة ووجود ضباب كثيف، ومحدودية الرؤية في بعض المواقع والطرقات.

وأكد المرور أن رجاله حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية حركة سير المركبات، وفك الاختناقات والحرص على ضمان أمن وسلامة مرتادي الطرقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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