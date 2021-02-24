"شرفية جدة" تغلق مستودعًا مخالفًا داخل حي سكني بالمحافظة

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"البلدية": تمت مداهمته بمشاركة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة

أغلقت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مستودعًا مخالفًا في حي بني مالك.

وأوضح رئيس ‏بلدية الشرفية الفرعية المهندس سعد القحطاني أن الموقع تمت مداهمته بمشاركة الجهات المعنية، وهو عبارة عن مستودع مخالف داخل الحي السكني.

وأضاف المهندس القحطاني أن المستودع يحتوي على ٦٠٠ كرتون كبير وكمامات طبية و٤٠٠ كرتون مبيد حشرات محظور من البيع، و٥٠٠ كرتون قطع غيار سيارات وتوصيلات كهربائية، كما تضمن الموقع معملًا مجهزًا بمكائن الخياطة والتطريز.

وأشار القحطاني إلى أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.