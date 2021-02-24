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150 مشروعًا بحثيًّا لطلبة المملكة للفوز بجوائز موهبة الكبرى في إبداع 2021

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150 مشروعًا بحثيًّا لطلبة المملكة للفوز بجوائز موهبة الكبرى في إبداع 2021 150 مشروعًا بحثيًّا لطلبة المملكة للفوز بجوائز موهبة الكبرى في إبداع 2021
54 خبيرًا وباحثًا من نخبة أبناء الوطن يمثلون 19 جهة حكومية وبحثية وأكاديمية

150 مشروعًا بحثيًّا لطلبة المملكة للفوز بجوائز موهبة الكبرى في إبداع 2021

تنطلق، السبت المقبل، المنافسة بين 150 مشروعًا بحثيًّا لطلبة من مختلف مناطق المملكة، تمهيداً للتأهل للمشاركة مع طلبة العالم في مسابقة آيسف الدولية في الولايات المتحدة، والفوز بجوائز موهبة الكبرى في معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2021" بنسخته "11"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم.

وذكر الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن 54 خبيرًا وباحثًا من نخبة أبناء الوطن والقامات العلمية البارزة الذين يمثلون 19 جهة حكومية وبحثية وأكاديمية، إضافة إلى القطاع الخاص، يتولون تحكيم 150 مشروعًا تم اختيارها خلال المدة الماضية، وفق جدولة ومراحل متعددة من أصل أكثر من 51 ألف مشروع، شارك بها الطلاب من مختلف مناطق المملكة في "إبداع 2021".

وقال: ستمنح جوائز موهبة الكبرى التي هي عبارة عن برنامج علمي تدريبي يُقام بمراكز بحثية دولية، إلى 35 مشروعًا من بين هذه المشاريع المتأهلة، كما ستقوم أكثر من 12 جهة محلية بتقديم أكثر من 20 جائزة خاصة، إضافة لأكثر من 25 جائزة خاصة مقدمة من جهات دولية.

وأضاف: أفضل 30 مشروعًا في المعرض ستشارك باسم المملكة مع بقية طلبة العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ريجينيرون" الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل؛ حيث تتنافس فيه المشاريع على جوائزه الكبرى والخاصة.

وأفاد "المتحمي" أن المملكة شاركت في المعرض الدولي للعلوم والهندسة 14 مرة، بدأت منذ عام 2007م، وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها طلاب المملكة في المعرض 48 جائزة كبرى، و27 جائزة خاصة، من بينها 8 جوائز في 2020، منها 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة.

وعبّر عن شكره "لمنشآت"؛ كونها شريك ريادة أعمال في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي؛ حيث ستقدم أكثر من 12 دورة تدريبية لكل الطلبة المشاركين في مجال ريادة الأعمال والملكية الفكرية، وتحويل الأفكار لمنتجات ذات قيمة اقتصادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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