وزير الخارجية ونظيره العُماني يؤكدان أهمية العمل الخليجي في إطار مجلس التعاون

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الجانبان تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مسقط اليوم، وزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وأعرب الجانبان عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة وتفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات.

وتبادل الجانبان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021م، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وحضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وعقب اللقاء، وقّع وزير الخارجية على سجل الزيارات في مقر وزارة الخارجية العُمانية.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقبال سموه والوفد المرافق السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، والسفير المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية الدكتور خالد بن سعيد الجرادي.