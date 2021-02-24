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قتيلان من المعارضة السورية بتل أبيض واتهام للوحدات الكردية

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قتيلان من المعارضة السورية بتل أبيض واتهام للوحدات الكردية قتيلان من المعارضة السورية بتل أبيض واتهام للوحدات الكردية

جي بي سي نيوز :- قتل جنديان من الجيش الوطني السوري، الاثنين، في هجوم صاروخي نفذه مقاتلو الوحدات الكردية في مدينة تل أبيض في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية (جنوبا)، أن عناصر من قوات الوحدات الكردية شنوا هجوما بالصواريخ الموجهة حراريا على نقطة عسكرية للجيش الوطني السوري في بلدة عين عيسى في مدينة تل أبيض.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وجرح 7 آخرين، مشيرا إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى "أقجة قلعة" الحكومي بشانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

ولفت إلى أن قوات إنفاذ القانون المحلية التي تتلقى خدمات استشارية من الولاية، والسلطات القضائية في المدينة فتحت تحقيقا حول الحادث.

وندد البيان بشدة بـ"الهجوم الإرهابي الغادر، متمنيا الشفاء العاجل لجرحى الجيش الوطني السوري".

ولم تعلق بعد الوحدات الكردية على هذه الاتهامات ضدها.

وتنفذ الوحدات الكردية من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، عمليات ضد مدينتي تل أبيض ورأس العين اللتين سيطر عليهما الجيشان التركي والوطني السوري وطردا المنظمة منها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

يشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردي تصنف في أنقرة "إرهابية" وتابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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