"النقد الدولي" يدعو مجموعة الـ20 إلى دعم اقتصادات البلدان النامية

★ ★ ★ ★ ★

"جورجيفا" طالبت بتعاون دولي لتزويدها بلقاحات "كورونا"

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الأربعاء)، مجموعة العشرين إلى أن تتخذ إجراءات قوية لعكس اتجاه "الاختلاف الخطير"، الذي يهدد بترك معظم الاقتصادات النامية ترزح لسنوات.

وأوضحت "جورجيفا" أن هناك حاجة إلى تعاون دولي أقوى بكثير لتسريع نشر لقاحات "كوفيد-19" في البلدان الفقيرة، بما في ذلك التمويل الإضافي؛ لمساعدتها على شراء الجرعات وإعادة تخصيص اللقاحات الزائدة من البلدان التي لديها فائض إلى بلدان تعاني العجز؛ وفقاً لـ"رويترز".

وحثت مديرة الصندوق على استمرار الدعم المالي الموجه من قبل حكومات مجموعة العشرين لدعم الاقتصادات النامية.