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مباشر – السيد جمال: تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق فائض بالميزان التجاري خلال عام 2020م على أساس سنوي، في عام كان مليئا بالتحديات؛ لعل أبرزها تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتأثيره على حركة التجارة العالمية والانكماش الاقتصادي.

وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لبيانات رسمية لهيئة الإحصاء، تحقيق المملكة فائضا تجاريا بقيمة 164.98 مليار ريال خلال عام 2020، مقابل 410.43 مليار ريال في العام السابق. وانخفض فائض تجارة المملكة 59.8% في عام 2020 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 245.45 مليار ريال.

وحققت السعودية فائضا في الميزان التجاري خلال 10 أشهر من عام 2020، كان أبرزها شهر يناير/ كانون الثاني بقيمة 43.31 مليار ريال قبل تفشي الوباء بالمملكة، ولكنه أخذ مسارا هبوطيا في الأشهر التالية بلغ ذروته في يونيو/ حزيران بتسجيل عجزا بواقع 1.03 مليار ريال.

وارتفع الفائض في شهر ديسمبر/ كانون الأول، على أساس شهري، ليسجل ثالث أعلى مستوياته في عام 2020 بقيمة 19.92 مليار ريال. التبادل التجاري يتراجع 26% وعلى مستوى التبادل التجاري للمملكة، سجل انخفاضا نسبته 25.9% وبما يعادل 402.19 مليار ريال خلال عام 2020 على أساس سنوي.

وبلغ حجم تجارة المملكة السلعية (الصادرات والواردات) 1.15 تريليون ريال في عام 2020، مقابل 1.55 تريليون ريال خلال العام السابق. وسجل شهر مايو/ أيار أدنى مستوى للتبادل التجاري للسعودية في 2020؛ مسجلا 71.04 مليار ريال بعد تراجع سنوي 49.65%؛ بالتزامن مع تفشي وباء كورونا خلال الربع الثاني.

وشهد التبادل التجاري للمملكة نموا في شهر ديسمبر/ كانون الأول للشهر الثالث على التوالي، ليبلغ 109.73 مليار ريال، مسجلا ثاني أعلى مستوياته في عام 2020؛ بعد أن بلغ 122.77 مليار ريال في يناير/ كانون الثاني.

الصادرات تناهز 658 مليار ريال بانخفاض سنوي 33% وأظهرت الإحصائية، انخفاض حجم صادرات المملكة العربية السعودية السلعية في عام 2020 بنسبة 33%، وبما يعادل 323.82 مليار ريال على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 657.56 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 981.38 مليار ريال في عام 2019. وسجل شهر يناير/ كانون الثاني أعلى حصيلة للصادرات بواقع 83.04 مليار ريال، على الرغم من انخفاضها على أساس سنوي بنسبة 3.15%.

وهوت صادرات المملكة خلال مايو/ أيار لأدنى مستوى للصادرات السلعية في عام 2020 بواقع 36.5 مليار ريال، مسجلة تراجع سنوي بلغ 57.9%. وارتفعت الصادرات خلال ديسمبر/ كانون الأول للشهر الثالث على التوالي إلى 64.82 مليار ريال، وهو ثالث أعلى حصيلة من الصادرات بعد شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط. فاتورة الواردات تنخفض 14% وبالمثل، تقلصت فاتورة واردات المملكة 13.7% خلال عام 2020، وبما يعادل 78.37 مليار ريال عن العام السابق.

وبلغت قيمة السلع الواردة للسعودية في العام الماضي 492.58 مليار ريال، مقابل 570.94 مليار ريال في عام 2019. وانخفضت واردات المملكة في العام 2020 خلال 9 أشهر مقابل ارتفاعها في 3 أخرى، وسجل مايو/ أيار أعلى وتيرة تراجع بنسبة 36.5%، فيما ارتفعت في نوفمبر/ تشرين الثاني بأعلى وتيرة نسبتها 8.4% على أساس سنوي.

وسجل شهر مايو/ أيار أقل مستوى لواردات المملكة بواقع 34.53 مليار ريال، فيما كان نوفمبر/ تشرين الثاني الأعلى بواقع 47.8 مليار ريال.

تجارة السعودية السلعية في الربع الرابع

وبالنسبة لأداء الميزان التجاري للمملكة في الربع الرابع من عام 2020، شهد فائضا قيمته 46.63 مليار ريال، ليسجل تراجعا سنويا نسبته 52.7%، مقابل فائض بلغ 98.53 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق. وشكل فائض الميزان التجاري للسعودية بالربع الرابع 28.26% من إجمالي فائض عام 2020، والبالغ 164.98 مليار ريال.

وانخفضت تجارة المملكة السلعية 18.9% إلى 314.92 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2020، مقابل 388.33 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2019، بانخفاض 73.42 مليار ريال. وشهدت صادرات السعودية تراجعا نسبته 25.7% في الربع الرابع من العام 2020 إلى 180.77 مليار ريال، مقارنة مع 243.43 مليار ريال في العام السابق، بانخفاض 62.66 مليار ريال.

وتقلصت فاتورة الواردات 7.4% إلى 134.14 مليار ريال في آخر 3 أشهر من العام الماضي، مقابل 144.9 مليار ريال في العام السابق، بتراجع 10.76 مليار ريال.

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