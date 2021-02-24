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بينها أسود.. البيئة: ضبط 22 حيوان بري داخل مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية

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بينها أسود.. البيئة: ضبط 22 حيوان بري داخل مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية بينها أسود.. البيئة: ضبط 22 حيوان بري داخل مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية

مصراوي Masrawy

04:21 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية على مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

كانت قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بمزرعة خاصة بطريق المنصورية وسط الكتلة السكنية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 22 حيوان بري تمثل 6 أنواع وهي: 2 أسد أفريقي وتمساح بالإضافة إلى طائر بشاروش (فلامنجو)، و14 يمام إمري، و3 طاووس هندي علاوة على فزان ذهبي بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ومصادرة الحيوانات المذكورة وإيداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

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