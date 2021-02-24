"الحق في الدواء" يطالب بمنع 18 تطبيقًا للاستشارات الطبية وبيع الأدوية

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

ثمن المركز المصري للحق في الدواء، مخاطبة وزارة الصحة للمجلس الأعلى للإعلام، بشأن اتخاذ إجراءات قانونية بحق تطبيق (فيزيتا) المخصص للاستشارات الطبية وتوصيل الأدوية للمرضى.

وقال المركز في بيان اليوم، إن "هذا التحرك خطوة على الطريق الصحيح حتى لا يقع المرضى في فخ التضليل".

وأضاف: "منذ عامين ونطالب المسؤولين بتطبيق القانون على عدد من التطبيقات التي وصلت إلى قرابة 18 تطبيقا، وأحدث فوضى هائلة بين صفوف المرضى والأطباء والصيادلة".

وأوضح المركز أنه اكتشف في مارس ٢٠١٨ عدد من الدرجات العلمية لأطباء على محركات البحث في التطبيق المذكور على غير حقيقتها.

وتابع: "زيادة التطبيقات مع زيادة تعاظم دور التكنولوجيا لترشيح الأطباء يتم التلاعب به لترشيح عدد معين وهو يشكل خداع يندرج تحت بند قوانين جهاز حماية المستهلك".