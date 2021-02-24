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حنفي جبالي يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت

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حنفي جبالي يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت حنفي جبالي يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت

مصراوي Masrawy

03:28 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

وجاء في نص البرقية : أتقدم إليكم باسمي وباسم نواب شعب ، بخالص التهاني القلبية ‏بذكرى عيد الإستقلال الوطني وعيد التحرير الذي يحتفل بهما بلدكم ‏الشقيق في فبراير من كل عام، والذي كان ثماراً لنضال شعب أبي وعزيمة ‏أحرار، أرادوا كسر قيودهم فاستجاب القدر، وانجلى فجر يوم جديد.‏

وقال المستشار حنفي جبالي: "إننا في مصر نشارككم أفراحكم وابتهاجكم بهذه ‏المناسبة الوطنية الجليلة تواصلاً مع شعب بلدكم الشقيق الذي تربطنا وإياه ‏وحدة الدم والعقيدة والقيم الواحدة، ووشائج الرحم الذي أمر الله بها أن توصل"، مضيفاً :نحن في مصر نسمع فنسعد لارتقاء بلدكم أعلى مراتب السعادة والأمن ‏والأمان.‏

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً: "نكرر لكم تهنئتنا القلبية بهذه المناسبة الطيبة، راجين أن تتوطد ‏علاقات التعاون والتواصل بين برلمانينا من أجل صالح بلدينا الشقيقين".

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