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آخرهم .. مشاهير يقتحمون خطوط الموضة والتجميل (صور)

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آخرهم عمرو دياب.. مشاهير يقتحمون خطوط الموضة والتجميل (صور) آخرهم .. مشاهير يقتحمون خطوط الموضة والتجميل (صور)

مصراوي Masrawy

04:00 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتبت- أميرة حلمي

عادة يظهر المشاهير من الممثلين والمطربين كأداة دعائية للترويج للمنتجات، ولكن اتجه البعض الآخر لتصميم خطوط في عالم التجميل خاصة بهم وتحمل أسمائهم، وذلك كنوع من التجارة والتربح من خلال حب الجمهور لهم وإقباله وثقته فيما يقدمه لهم نجمهم المفضل.

ولعل آخرهم ، الذي أصدر عطرا لأول مرة في فبراير الجاري، وذلك بعد ساعات من كشفه عن الاسم الذي اختاره له، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34"، والذي تبين أن رقم 34 هي سنة ميلاد والدته واعتزازه بها.

أحلام

أطلقت الفنانة أحلام، عطرا أيضا باسمها في 2013، صممته في الهند، كما أنها كشفت عن خلطته التي اختارت مكوناتها بنفسها، عبارة عن خليط من العود والمسك، ومنذ فترة قليلة أعلنت عن نوع عطر جديد تستعد لإطلاقه أيضاً.

راغب علامة

أطلقت شركة "باريس غاليري" في 2013 عطراً يحمل اسم راغب علامة، وأشرف بنفسه على تصميم العطر.

والعطر يحمل اسم Notes D'amour، ومكوناته الأساسية الصنوبر والياسمين، كما أنه أطلق أيضاً عطراً خاص للنساء يحمل اسم الحب الكبير Le Grand Amour.

إليسا

تعد النجمة إليسا أول نجمة عربية تطلق عطراً يحمل اسمها بالتعاون مع شركة عالمية، ففي 2007، إذ أصدرت عطرها الخاص بالتعاون مع شركة فرنسية عالمية، حمل اسم "Elle d`Elissa"، واعتمدت فيه على مزيج رائع من العطر الزهري القبرصي ونفحات من فاكهة اليوسفي والخوخ والتفاح، ولمسة خاصة من زهور الياسمين المصري والورد البلغاري وزهر البرتقال، بالإضافة إلى العنبر والبتشولي وخشب الصندل والمسك.

محمد رمضان

كما أعلن الفنان محمد رمضان عن تحضيره لإطلاق عطر يحمل اسمه أيضاً، ولكن سيكون مختلف بعض الشيء حيث يطلق سلسلة متنوعة من العطور كل منها يحمل اسم أحد أغانيه وكليباته.

ياسمين صبري

أصدرت الفنانة ياسمين صبري خطا جديدا للعدسات لللاصقة يحمل اسمها "الياسمين"، وتروج لها بصورها على "إنستجرام".

هيدي كرم

الممثلة هيدي كرم أطلقت أيضا خط أدوات تجميل يحمل اسمها بمكونات طبيعية 100%.

كما كشفت هيدي أن خط المكياج يحمل اسم Beauty By Heidy، وظهرت في الإعلان الترويجي للخط وهي تعصر الفواكه بيدها وتخلطهم سويا كدليل على أن الأدوات المستخدمة طبيعية دون أي مواد صناعية، وتروح لذلك في عديد من فيديوهات البث المباشر عبر صفحتها على فيسبوك.

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