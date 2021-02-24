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الأمن يكشف حقيقة طرد عامل لوالده من المنزل

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الأمن يكشف حقيقة فيديو طرد عامل لوالده من المنزل الأمن يكشف حقيقة طرد عامل لوالده من المنزل

مصراوي Masrawy

04:10 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل طرد والده من منزله، وذلك عقب تداول مقطع بشأن الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يبدي فيه تضرره من قيام نجله وزوجة نجله بالتعدي عليه ومحاولة طرده من المنزل.

وتبين أن الشخص المذكور هو من نشر الفيديو، واتهم نجله بالتعدي عليه وفصل المياه والكهرباء عن شقته الكائنة بذات العقار الذي يقيم به نجله بغرض إجباره على ترك المنزل.

بمواجهة نجله أنكر ما نُسب إليه معللاً اتهام والده له لخلافات عائلية ورغبته في إخراجه من المنزل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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