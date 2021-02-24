أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير خارجية ميانمار يزور تايلاند لبحث الأوضاع بعد الانقلاب

Print
وزير خارجية ميانمار يزور تايلاند لبحث الأوضاع بعد الانقلاب وزير خارجية ميانمار يزور تايلاند لبحث الأوضاع بعد الانقلاب

مصراوي Masrawy

04:09 م الأربعاء 24 فبراير 2021

بانكوك - أ ش أ
بدأ وونا ماونج لوين وزير خارجية ميانمار الذي عينه الجيش، اليوم الأربعاء، زيارته إلى تايلاند وهي أول زيارة خارجية يقوم بها مسؤول رفيع المستوى من ميانمار منذ الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة مطلع الشهر الجاري.

وتأتي زيارة لوين في الوقت الذي تسعى فيه تايلاند إلى عقد اجتماع وزاري خاص لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 دول، وذلك لمناقشة الوضع في ميانمار، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

ومن المتوقع أن يجري وزير خارجية تايلاند دون برامودويناي محادثات ثلاثية مع لوين وأيضا وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي تزور تايلاند أيضا، وكان وزيرا خارجية تايلاند وميانمار قد عقدا اجتماعا ثنائيا في وقت سابق من اليوم.

وأثارت الإطاحة بالحكومة المنتخبة مظاهرات يومية في جميع أنحاء ميانمار، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن زعيمة ميانمار أونج سان سو كي وشخصيات سياسية محتجزة أخرى، وأدى إضراب عام يوم الإثنين إلى إغلاق العديد من الشركات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية