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بوتين: تواجه سياسات احتواء تهدف لتقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية

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بوتين: روسيا تواجه سياسات احتواء تهدف لتقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية بوتين: تواجه سياسات احتواء تهدف لتقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية

مصراوي Masrawy

03:54 م الأربعاء 24 فبراير 2021

- أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البلاد تواجه سياسات احتواء تهدف إلى تقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال اجتماع مع جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء: "أن هناك حملة إعلامية موجهة في الخارج ضد إنجازات روسيا الاتحادية في الطب بما في النجاحات التي حققتها في حربها ضد ".

وأوضح أن هناك حملة إعلامية تستهدف روسيا باتهامات لا أساس لها بشأن عدد من القضايا، ويتم استخدام جميع أنواع نظريات المؤامرة في محاولات للتشكيك في إنجازاتنا في الطب، ومكافحة فيروس كورونا.

وأكد بوتين أن لدى قيادة روسيا الاتحادية معلومات حول التحضير للقيام باستفزازات ضد روسيا متعلقة بمكافحة فيروس كورونا هدفها التشكيك في نجاحاتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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