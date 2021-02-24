استئصال انزلاق غضروفي بالرقبة لمريضة في "وادي الدواسر"

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فريق طبي أجرى العملية الدقيقة وقام بتركيب قفص تيتانيم بديل

نجح فريق قسم المخ والأعصاب في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، في إجراء عملية دقيقة وتخصصية لاستئصال انزلاق غضروفي بالرقبة لمريضة في العقد الرابع من العمر.

وقال الطبيب الزائر استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد حمزة، وقائد الفريق الطبي لـ"سبق": المريضة كانت تعاني من آلام مزمنة بالرقبة، مع علامات ضغط على النخاع الشوكي بالأطراف الأربعة، وبفحصها بالرنين المغناطيسي تبيّن وجود انزلاق غضروفي كبير بين الفقرة العنقية الخامسة والسادسة ضاغط على النخاع الشوكي.

وأضاف: الفريق الطبي تمكّن من إجراء عملية دقيقة تم فيها استئصال الانزلاق الغضروفي وتركيب قفص تيتانيم بديل للغضروف، فيما تحسنت وخرجت من المستشفى وحالتها الصحية مستقرّة، بمشاركة من الطبيب الزائر نائب جراحة المخ والأعصاب الدكتور إسلام عبدالمحسن، ونائب جراحة المخ والأعصاب الدكتور عبدالله الهامي، وطاقم التخدير والعمليات بالمستشفى.

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز في إجراء تلك العمليات يأتي بفضل من الله، ثم التطور الذي يشهده المستشفى بالفترة الأخيرة، نظير استقطاب العديد من الكوادر البشرية المتميزة، سواء بالتعاقد الدائم أو المؤقت للعمل بالمستشفى ضمن اهتمامها بتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، والحرص على رفع مستوى وجودة أداء الخدمات الصحية، ورفع مستوى المهارات الفنية والطبية للعاملين في المجال الصحي والطبي، بما في ذلك استخدام أفضل الأجهزة الطبية الحديثة.