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محافظ الحناكية يطلع على سير العمل في أقسام البلدية

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محافظ الحناكية يطلع على سير العمل في أقسام البلدية محافظ الحناكية يطلع على سير العمل في أقسام البلدية
ويحث ببذل الجهود لخدمة المواطنين

محافظ الحناكية يطلع على سير العمل في أقسام البلدية

زار محافظ الحناكية فهد بن عواض المشرافي، صباح اليوم الأربعاء، بلدية المحافظة، للاطلاع على سير العمل في أقسام البلدية.

كما استمع لشرح من رئيس البلدية المكلف محمد راضي الحربي، عن آلية العمل، وعمّا تقدّمه من خدمات للمحافظة والمراكز التابعة لها.

واستعرض المحافظ عددًا من المشاريع التنموية القائمة في المحافظة؛ حيث اطلع على عرض مرئي عن المشاريع التي نفذت والجاري تنفيذها.

وناقش "المشرافي" المشاريع التنموية المختلفة، وأشاد عقب زيارته بما تقدمه البلدية من خدمات جليلة للمواطنين.

وأكد أن التكامل بين المحافظة والبلدية هو السبب الرئيسي خلف كل النجاحات التي تحظى بها المحافظة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

فيما حث الجميع على تكريس جهودهم في خدمة المواطنين، وفق توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وتحقيق تطلعات القيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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