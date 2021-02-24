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غرفة العمليات: رصد 20493 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض

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غرفة العمليات: رصد 20493 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض غرفة العمليات: رصد 20493 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض
"فيصل بن بندر" يشدد على تكثيف الرقابة لرصد كل المخالفين

غرفة العمليات: رصد 20493 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض

شدّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بعد اطّلاع أمير المنطقة على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث تم رصد (20463) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 14 منشأة خلال (26873) جولة ميدانية قامت بها الجهات المعنية في المنطقة خلال المدة 2-9 رجب 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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