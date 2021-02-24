رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير محطة الإسكندرية وتجديدات السكك بحوش المحطة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الأعمال الخاصة بتطوير محطة مصر بالإسكندرية.

وبحسب بيان لهيئة السكة الحديد، استهل رسلان زيارته للمحطة بتفقّد منافذ حجز التذاكر، مُوجهًا العاملين بحسن معاملة الجمهور، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية مع توفيرها للبيع لجمهور الركاب.

واستكمل رئيس الهيئة مروره بتفقّد أرصفة المحطة لمتابعة أعمال التجديدات الجارية بها، وكذا أعمال التجديدات الجارية بواجهة المحطة والتي تنفذها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات بساحة المحطة الخارجية، مؤكدًا على ممثلي الشركة المنفذة بالإسراع في أعمال التجديدات بالواجهة والباب الرئيسي والمبنى الرئيسي للمحطة وذلك لتسليم المحطة وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، كما أكد على مراعاة أنواع الرخام المستخدمة في الأرضيات حفاظًا على سلامة جمهور الركاب.

ووجّه رئيس الهيئة خلال زيارته بتغيير الأكشاك الموجودة بالمحطة واستبدالها بأخرى مطابقة للنماذج المُعتمدة من قِبل الهيئة.

جدير بالذكر أنه يجري حاليًا أعمال تطوير بمحطة الإسكندرية خاصة بالأرصفة والمكاتب وواجهات المحطة ودورات المياه الخاصة بالركاب، وصالة كبار الزوار ومسجد المحطة بنسبة تنفيذ بلغت 75%، وجاري تطوير مبنى المحطة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات وإنشاء شبكة معلومات وشبكة كهرباء ونفق مشاة ومبنى الكهرباء، فضلًا عن تطوير الساحة الخارجية للمحطة والذي تنفذه الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

وفي ذات السياق، تفقّد رئيس الهيئة أعمال تجديدات السكك بحوش محطة مصر بالإسكندرية، والتي تنفذها شركة رواد الهندسة الحديثة، حيث أنه تم تجديد سكك أرصفة 4 و5 و6 و7 و8 بإجمالي أطوال 1.8 كم، وتجديد سكة 55 بطول 360 مترًا، وجاري العمل بتجديد سكة الطالع الطوالي حيث تم الانتهاء من تجديد مسافة 0.360 كم، وكذا جاري العمل على تجديد سكة النازل الطوالي بطول 0.470 كم، ويتبقى من الأعمال تجديد سكتي 1 و2 بالحوش وتجديد سكة النازل الطوالي، وأكد رئيس الهيئة على الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للأعمال.

يذكر أن أعمال تجديدات السكك بحوش محطة مصر بالإسكندرية تأتي ضمن أعمال تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم والتي تنفذها شركة تاليس الإسبانية عبر إدخال نظام إلكتروني حديث EIS يحقق أعلى معدلات الأمان، وهو النظام الحاصل على شهادة SIL4، بنسبة تنفيذ للأعمال بلغت 77.5%، وقد تم دخول 12 برجًا رئيسيًا و58 مزلقانًا للخدمة ومن المنتظر دخول برجي شبرا والتوضيب الخدمة منتصف شهر أبريل من العام الجاري.