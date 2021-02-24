أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في تونس اليوم .. انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

Print
في تونس اليوم .. انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في تونس اليوم .. انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
يناقش حماية الضحايا والشهود ويستعرض تجارب الوزارات

في تونس اليوم .. انطلاق المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

انطلقت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، اليوم، أعمال المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمة بهذه المناسبة: "إن الظروف التي نجتمع فيها اليوم ظروف دقيقة تُصرَفُ فيها كلُّ الجهود وتُحشَدُ فيها كلُّ الطاقات لمواجهة جائحة كوفيد 19 التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، فهذه الأوضاع يجب ألا تصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيزها".

وأكد كومان أنه برغم المهام المستجدة التي تلقيها الجائحة على عاتق الأجهزة الأمنية، وخاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول، فإنه ينبغي لهذه الأجهزة ألا تغفل عن مسؤوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ منها حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بالإضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس

"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس

بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار

واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار

9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

شبكة عيون الإخبارية