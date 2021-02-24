أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تبحث مع الاتحاد الأفريقي تشكيل آلية دولية لمفاوضات سد النهضة

Print
مصر تبحث مع الاتحاد الأفريقي تشكيل آلية دولية لمفاوضات سد النهضة تبحث مع الاتحاد الأفريقي تشكيل آلية دولية لمفاوضات سد النهضة
مقترح سوداني أيدته القاهرة

مصر تبحث مع الاتحاد الأفريقي تشكيل آلية دولية لمفاوضات سد النهضة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، مع منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ألفونس نتومبا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، المقترح السوداني الذي تؤيده لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة، من خلال تشكيل رباعية دولية؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وتشمل الرباعية الدولية المقترحة: الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط في مفاوضات سد النهضة، تحت رعاية الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي وإشرافه.

وتهدف الرباعية إلى دفع المسار التفاوضي قدماً، ومعاونة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية