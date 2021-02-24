ثقافتك من بيئتك.. مبادرة وزيرتَي الثقافة والبيئة لتشجيع المواطن للحفاظ على بيئته

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة وتبادل الأفكار والآراء بين الوزارتَين حول أوجه الدعم للنهوض بالتوعية لكل فئات المجتمع بالقضايا البيئية وبحضور القيادات المعنية من الوزارتَين.

وقالت وزيرة الثقافة إن التعاون مع وزارة البيئة يشكل نموذجًا لتكاتف مؤسسات الدولة الرسمية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت عبد الدايم إلى أن الحملات المشتركة المستهدف تنفيذها تأتي انطلاقًا من دور وزارة الثقافة في نشر الوعي بمختلف صوره داخل المجتمع، مضيفةً أن القوى الناعمة تعد إحدى أهم الوسائل المؤثرة، وأسلوبًا فعالًا لإطلاق الرسائل الإيجابية القادرة على تحفيز الأفراد للارتقاء بالسلوك.

وأكدت وزير البيئة أهمية التعاون المثمر والبناء بين وزارتَي البيئة والثقافة في إطار خطة الوزارة لتطوير القطاع البيئي ودمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في حملات التوعية، والتي تنقسم إلى قسم خاص بالتوعية الطلابية، والذي يستهدف طلاب المدارس والجامعات، وآخر خاص بالتوعية الجماهيرية، ويستهدف كل فئات المجتمع، ويتم توظيف عدد من الأدوات لرفع الوعي البيئي؛ ومنها إصدار مطبوعات وتنفيذ شخصيات كرتونية للأطفال وغيرها من وسائل التوعية غير التقليدية.

وأكدت فؤاد حرص الوزارة على التواصل مع كل الثقافات الموجودة بمصر؛ حيث توجد ٣٠ محمية طبيعية تتعدد بها الثقافات بتعدد سكانها المحليين، مشيرةً إلى حملة "صفط تراب.. البداية" والتي نفذتها وزارة البيئة ويتم تطويرها بسواعد شبابها.

وأشارت فؤاد إلى حملة "اتحضر للأخضر " التي استهدفت وزارة البيئة من خلالها الوصول إلى كافة فئات المجتمع بصورة أشمل وتتناول كل القضايا البيئية على مدار ثلاث سنوات؛ حيث يتم اختيار موضوع بيئي يمس المواطن والتعريف به، ودور الوزارة والمواطن لحل المشكلات البيئية، وكذلك حملة "جميلة يا مصر" التي تسعى وزارة البيئة لإطلاقها قريبًا؛ وهي منبثقة من حملة "اتحضر للأخضر"، وتهدف إلى التعريف بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية، ودور المواطن في تلك المنظومة، والتعريف بقانون المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية التعاون مع وزارة الثقافة في حملة "جميلة يا مصر" في توجيه الرسائل الخاصة بتلك الحملة إلى المواطنين بصورة أفضل، لافتةً إلى النجاح الكبير الذي حققته حملة "إيكو إيجيبت" التي استهدفت ربط الإنسان بالطبيعة من خلال التعريف بالمحميات الطبيعية والأنشطة التي يمكن ممارستها بكل محمية والسكان المحليين بها وما تتميز به كل محمية وأماكن الإقامة فيها.

وأوضحت فؤاد أهمية تناول موضوعات بيئية ليست نمطية؛ بهدف تحفيز المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى إمكانية البدء بالمخلفات الإلكترونية، للتعريف بكيفية جمعها والتخلص الآمن منها والتعريف بالتطبيق الإلكتروني E-Tadweer؛ الذى من خلاله يتم تعريف المواطن بالأماكن التي يمكن التوجه إليها وتسليم تلك المخلفات، ويتم استبدال نقاط بها لتحفيزه؛ حيث تستعد وزارة البيئة قريبًا لإطلاق حملة إعلامية عن المخلفات الإلكترونية، وكذلك موضوع التوعية بالحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهناك فئة كبيرة من المواطنين تعمل على هذا الموضوع؛ مثل منطقة الزمالك، حيث يوجد بها ١٢٠ محلًّا قامت باستبدال الورق والقماش بالبلاستيك أحادي الاستخدام، مؤكدة السعي لتعميم تلك التجربة في أماكن أخرى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون بين الوزارتَين لتنظيم معرض الطبيعة والثقافات المحلية والذي تم تنظيمه منذ عامين بمحمية وادي دجلة، وضم كل الثقافات المحلية بكل المحميات الطبيعية، مؤكدة أن الهدف من ذلك المعرض هو توصيل رسالة فحواها أن أساس الثقافات المحلية هو العودة إلى الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويستطيع السكان المحليون تحقيق عائد مادي من داخل المحمية، مؤكدةً أن العالم يتجه الآن إلى فكرة الرجوع إلى الطبيعة، وتسعى الوزارة كي تكون مصر من أولى دول العالم في تحقيق مبدأ التصالح بين الإنسان والطبيعة، وهذا أساسه المحميات الطبيعية.

واتفقت الوزيرتان على إطلاق مبادرة " ثقافتك من بيئتك "، يتم توظيفها لخدمة القضايا البيئية وفقًا لخطة زمنية محددة ويتم شهريًّا تناول موضوع بيئي معين، وتم الاتفاق على سرعة إعداد خطة عمل بداية من شهر مارس حتى ديسمبر من العام الجاري؛ يتم فيها تسليط الضوء على عدد من الموضوعات البيئية وتشمل منظومة المخلفات الجديدة والمخلفات الإلكترونية والمحميات الطبيعية والبلاستيك وتقديم مقترحات حول كيفية التوعية بها بطريقة مبسطة وعلى نطاق أوسع.