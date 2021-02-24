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"عيوني" توقع اتفاقية لتقديم خدمات صحية مميزة لمستفيديها

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أطلقت مبادرة لإجراء 50 عملية لإزالة الأبيض

وقعت جمعية "عيوني" الصحية، اتفاقية تعاون مع أحد مستشفيات القطاع الخاص، لتقديم خدمات صحية لمستفيدي الجمعية من المرضى المحتاجين.

وقع عن جمعية "عيوني" ‏المدير التنفيذي الدكتور حسين العنزي، وعن مستشفى النخبة مديرها العام الدكتور وليد الطويرقي.

وقال "العنزي" إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الجمعية لبناء شراكات ناجحة مع مزودي الخدمة الصحية لتقديم خدمات صحية مميزة لمرضى "عيوني"، تسهم في توفير العلاج لهم بأفضل وسائل التقنية الحديثة في مجال العيون.

وأضاف أن الجمعية ستعقد العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات والمراكز الصحية، لتقديم خدمات في مجال صحة العيون، تسهم في التنمية الصحية في بلادنا الغالية.

وأشار إلى أن الجمعية على الرغم من حداثتها استطاعت إطلاق مبادرة "لرؤية أجمل" وهي مبادرة تهدف إلى إجراء ٥٠ عملية لإزالة الماء الأبيض للمصابين.

ومن جانبه أشاد "الطويرقي" بالجهود التي تبذلها جمعية "عيوني"، لتقديم خدماتها الصحية التخصصية في مجال العيون للمرضى المحتاجين.

وأكد دعمه لهذه الجمعية الناشئة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستحقق أهدافها الصحية، بإذن الله -عز وجل- بما ينعكس إيجابًا على صحة المستفيدين من خدمات عيوني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية