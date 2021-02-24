مصر تبحث مع الاتحاد الأفريقي تشكيل آلية دولية لمفاوضات سد النهضة

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مقترح سوداني أيدته القاهرة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، مع منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ألفونس نتومبا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، المقترح السوداني الذي تؤيده مصر لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة، من خلال تشكيل رباعية دولية؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وتشمل الرباعية الدولية المقترحة: الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط في مفاوضات سد النهضة، تحت رعاية الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي وإشرافه.

وتهدف الرباعية إلى دفع المسار التفاوضي قدماً، ومعاونة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.