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البرلمان العربي يشيد بدعم لقضايا الأمة

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البرلمان العربي يشيد بدعم السيسي لقضايا الأمة البرلمان العربي يشيد بدعم لقضايا الأمة

مصراوي Masrawy

03:07 م الأربعاء 24 فبراير 2021

القاهرة - أ ش أ

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بدعم الكامل بقيادة الرئيس عبدالفتاح للبرلمان العربي باعتباره قوة دفع لمنظومة العمل العربي المشترك، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين الشعب العربي الكبير.

وقال رئيس البرلمان العربي،في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالقاهرة للإعلان عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان،" إن مصر دائما في مقدمة الدول العربية الداعمة للبرلمان العربي على كافة المستويات".

وأكد أن مصر حاضرة وبقوة في كل الظروف والأوقات الصعبة التي تتطلب توحيد الرؤى العربية وتنسيق المواقف المشتركة.

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