الليرة التركية تتراجع.. وأردوغان يؤكد خفض الفائدة والتضخم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أنقرة - (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عزم بلاده على خفض التضخم، وتحقيق استقرار في أسعار الصرف، وخفض أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في كلمة بالبرلمان إن تركيا "استخدمت احتياطيات البنك المركزي لإفساد مؤامرات من سعوا لرفع أسعار الصرف والفائدة"، وذلك ردا على انتقادات المعارضة التي تقول إنه يتم إنفاق الاحتياطيات الرسمية بصورة متهورة وغير شفافة لدعم العملة المحلية.

وتزامنا مع خطاب أردوغان، مددت الليرة التركية خسائرها لنسبة 1%، ليصل سعر الصرف إلى 1768ر7 ليرة لكل دولار.

وأبقى البنك المركزي التركي في وقت سابق من الشهر الجاري معدل الفائدة الرئيسي عند 17% للشهر الثاني على التوالي.

ورفع البنك الفائدة بما مجموعه 6.75% منذ نوفمبر، في تحول كبير في السياسة النقدية في ظل قيادة جديدة للبنك.

وقال البنك إنه سيحافظ على سياسة نقدية متشددة "حتى يتم تحقيق استقرار دائم في الأسعار والوصول إلى هدف 5%" لمعدلات التضخم.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 15% في كانون ثان/يناير، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات).