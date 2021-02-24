"القابضة للمياه": انعقاد الجمعيات العامة لـ7 شركات تابعة عبر الفيديو كونفرانس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحى لعدد 7 شركات تابعة (البحر الأحمر - بني سويف - سوهاج - أسيوط - الأقصر - سيناء – البحيرة)، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهى في 30/6/2020.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في مدة زمنية محددة.

ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهى في يونيو 2020 لتلك الشركات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات حياة كريمة على رأس أولويات الشركات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات و الجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة في كافة المجالات لاسيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد، رئيس الشركة القابضة، على جودة مياه الشرب، ومراجعة العينات بدءً من مآخذ المحطات ومراحل الانتاج المختلفة حتى وصولها للمواطنين.

وكلف معملي مياه الشرب والصرف الصحي المراجعين التابعين للشركة القابضة بمراجعة ورفع عينات مستمرة من الشبكات وطرود المحطات للتأكد من سلامة ومأمونية تقديم خدمة مياه الشرب النقية، وتوصيل الصرف الصحي الآمن.

وأشار إلى أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، والذي يتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها: (التمكن من مراقبة الاستهلاك وترشيد الاستخدام، تجنب الأخطاء البشرية في تسجيل القراءات أو تأخرها والمحاسبة وفقا للاستخدام الفعلي، سهولة الشحن من خلال مراكز خدمة العملاء أو شركات الدفع الإلكتروني).