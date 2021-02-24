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توافق على إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس

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الحكومة توافق على إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس توافق على إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس

مصراوي Masrawy

03:13 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس. ويهدف إنشاء الكلية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية البيطرية، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بالقاهرة الكبرى، بما يتواكب مع التطور العلمي والأكاديمي في العلوم والتقنيات وتوفير الاحتياجات للمجتمع.

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