"آثار أسوان": الانتهاء من صيانة التماثيل الهامة بالمحافظة ضمن حملة وزارة السياحة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، إنه تم الانتهاء من أعمال نظافة وصيانة عدد من التماثيل الثقافية والسياحية الهامة بالمواقع والميادين بمدينة أسوان، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية، تحت رعاية وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وتحت الإشراف المباشر من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف "سعيد"، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم إنهاء أعمال نظافة وتجميل وصيانة تماثيل الكاتب الكبير عباس العقاد بشارع السادات، وتمثال الدكتور مجدي يعقوب بكورنيش النيل، بالإضافة إلى تماثيل أعمال سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت بميدان المحطة بمدينة أسوان، وذلك من خلال فريق عمل من المتخصصين ومن مرممي منطقة آثار أسوان، لافتا إلى أنه سيتم استكمال أعمال الحملة على مستوى باقي مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح أن الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على إظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى

الحضاري لميادين مصر.

يذكر أن محافظة أسوان انطلقت منها حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة بالمحافظات، والتي تبنتها وزارة السياحة والآثار.