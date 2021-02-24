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تطوير حقل غاز "غزة".. الإعلان عن تفاصيل زيارة وزير البترول لتل أبيب ورام الله

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تطوير حقل غاز "غزة".. الإعلان عن تفاصيل زيارة وزير البترول لتل أبيب ورام الله تطوير حقل غاز "غزة".. الإعلان عن تفاصيل زيارة وزير البترول لتل أبيب ورام الله

مصراوي Masrawy

03:09 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المعدنية، أمام اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الزيارة التي قام بها إلى رام الله وتل أبيب، مشيراً إلى الترحيب الواسع الذي حظي به في رام الله، حيث اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، ورئيس جهاز شئون الطاقة الفلسطيني.

وأكد الوزير أن اللقاءت مع المسئولين الفلسطينيين، شهدت تأكيدهم على الدور المحوري لمصر، والتقدير الكامل للرئيس عبد الفتاح وحرص القيادة المصرية على دعم وتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن الزيارة شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم يقوم من خلالها الجانب المصري الممثل في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بالتعاون مع الجانب الفلسطيني لتطوير وتنمية حقل غاز غزة.

كما عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية نتائج زيارته إلى تل أبيب، لافتاً إلى أنها جاءت تلبية لدعوة وزير الطاقة الإسرائيلي بهدف زيادة أطر التعاون في قطاع الغاز، وبلورة رؤية مشتركة لتطوير آليات العمل في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق تعاون في هذا المجال الحيوي.

وأوضح الوزير أن زيارته إلى تل أبيب شهدت العديد من الاجتماعات واللقاءات تضمنت لقاء رئيس الحكومة، ووزيري الخارجية والطاقة، ثم رئيس الدولة، مؤكداً أن كافة اللقاءات والاجتماعات شهدت الإعراب عن التقدير البالغ لما تقوم به في مجال تدعيم الأمن والإستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وإعادة بناء مصر الحديثة، فضلاً عن تفعيل الدور المصري في الدائرة الإقليمية.​

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