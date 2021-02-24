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خلال 9 أشهر.. توافق على إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بكفر الدوار

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خلال 9 أشهر.. الحكومة توافق على إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بكفر الدوار خلال 9 أشهر.. توافق على إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بكفر الدوار

مصراوي Masrawy

03:06 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.

ويأتي إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، في إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي تتضمن إنشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والمحالج بالشركات التابعة للشركة القابضة.

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