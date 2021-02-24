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مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي

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مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي
اطّلع أعضاؤه على جدول الأعمال المُقدم من أمين الإدارة

مدير تعليم سراة عبيدة يرأس اجتماع المجلس التعليمي

ترأس مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم، اجتماع المجلس التعليمي الذي تنظمه أمانة تعليم سراة عبيدة بالإدارة، بحضور مساعديه وجميع أعضاء المجلس مع تفعيل وسائل الاتصال المرئي والحضور"عن بُعد".

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور "العلكمي" بالحضور والأعضاء الجدد، قائلاً إن المجلس يدعم إدراج العمل التطوعي وخدمة المجتمع ضمن الأهداف التي تسعى المدرسة لتحقيقها.

عقب ذلك اطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المُقدم من أمين الإدارة مرعي آل طراد، ونوقشت الموضوعات المدرجة، ومن أهمها: تحفيز الطلاب للحضور الفعّال على منصة "مدرستي"، وتوفير المستلزمات التعليمية وأدوات التعليم عن بعد للأُسر التي لا تستطيع توفيرها، والصعوبات والتحديات، وكيفية معالجة الفاقد التعليمي، والاهتمام بجودة وشمولية الاختبارات الإلكترونية.

وفي ختام الجلسة اعتُمدت التوصيات اللازمة التي ستسهم في خدمة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة.

يذكر أن المواضيع المطروحة في جلسة المجلس يُشارك في مناقشتها وطرحها ولأول مرة طلاب وطالبات من الميدان التعليمي؛ تحقيقًا للأهداف السامية لرؤيتنا الوطنية الطموحة 2030م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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