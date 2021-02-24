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لجنة الصداقة البرلمانية " الروسية" تجتمع بسفير موسكو لدى المملكة

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لجنة الصداقة البرلمانية "السعودية الروسية" تجتمع بسفير موسكو لدى المملكة لجنة الصداقة البرلمانية " الروسية" تجتمع بسفير موسكو لدى المملكة
التأكيد على تعزيز علاقات البلدين على كل المستويات وفي مختلف المجالات

لجنة الصداقة البرلمانية

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة الروسية في مجلس الشورى اجتماعاً، اليوم، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، مع سفير جمهورية الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، بمقر المجلس بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وأكد "الشهري" عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، متطلعاً إلى تعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

من جانبه، نوه سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة بمستوى العلاقات المتميزة بين روسيا والمملكة التي عززها تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين، واستمرار التنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن التنسيق موجود بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في مجال النفط مما ساعد على استقرار النفط.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من تعاونٍ أرحب في مختلف المجالات، ورفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة التعاون في المجال التعليمي بين الجامعات السعودية والروسية، كما أكد أهمية التبادل الثقافي والسياحي والرياضي.

جدير بالذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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