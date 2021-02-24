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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 9115.76 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9115.76 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 9115.76 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال لأكثر من 540 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 35.95 نقطة ليقفل عند مستوى 9115.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والبلاد، وساسكو، وعسير، والتصنيع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بحر العرب، والجوف، وزجاج، والفخارية، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و10.00%.

وكانت أسهم شركات عسير، وكيان السعودية، ومتطورة، والتصنيع، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وزجاج، ومتطورة، وأسواق المزرعة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 785.94 نقطة ليقفل عند مستوى 26535.91 نقطة، وبتداولات بلغت 79 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 775 ألف سهم تقاسمتها 2057 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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