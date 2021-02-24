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مستشفى الملك عبدالله الجامعي يفتتح مركزاً للتبرع بالدم لخدمة المحتاجين

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للمرضى المنومين أو الحالات الطارئة من الثامنة وحتى الرابعة عصراً

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يفتتح مركزاً للتبرع بالدم لخدمة المحتاجين

‬افتتح مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، مركز التبرع بالدم، حيث شهد الافتتاح تبرع عدد من منسوبي المستشفى لخدمة المرضى المحتاجين للدم.

وفي هذا الشأن، أكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور معد الساعاتي، أنّ إنشاء المركز يهدف إلى تسهيل توفير وحدات الدم للمرضى المحتاجين سواء المنومين أو الحالات الطارئة بالوقت المناسب؛ مما سيسهم في استقرار مخزون الدم بشكل دائم ومتجدد.

وأضاف "الساعاتي" أنّ التبرع بالدم يُعد التزاماً إنسانياً ودينياً وعملاً نبيلاً لإنقاذ حياة الآخرين في الحالات الحرجة وأوقات الطوارئ، فضلاً عن الفوائد المتعددة للتبرع سواء كانت صحيّة أو اجتماعية أو نفسية، مشيراً إلى أنّ مركز التبرع بالدم سيعمل بشكل متواصل للتشجيع على التبرع بالدم، وتعزيز هذه الثقافة، وتحفيز منسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والطالبات والمجتمع بصورة عامة.

بدورها أوضحت رئيسة قسم علم أمراض المختبر الدكتورة هند الحميدان، أنّ افتتاح المركز في المستشفى الجامعي يندرج ضمن خطة مدروسة لتقديم الخدمات اللوجستية المتماشية مع استراتيجية وخطط الجامعة، مؤكدةً بأنّ مركز التبرع بالدم مجهز بالمتطلبات كل التي تشمل الطاقم الطبي المتخصص والأجهزة اللازمة في عملية التبرع بالدم.

يُشار إلى أنّ المركز يستقبل المتبرعين بمقر مستشفى الملك عبدالله الجامعي في الدور الأول بجانب العيادات الخارجية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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