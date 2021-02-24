"الصحة" عن تقرير كورونا اليومي: زيادة ملحوظة في حالات الإصابة

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نصحت الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح

نصحت "الصحة" الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرةً إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.

وأعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة وتعافي (280) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2531) منها (483) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (376021) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (367015) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6475) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، مبينةً أنه تم إجراء (45388) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد