أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" عن تقرير كورونا اليومي: زيادة ملحوظة في حالات الإصابة

Print
"الصحة" عن تقرير كورونا اليومي: زيادة ملحوظة في حالات الإصابة "الصحة" عن تقرير كورونا اليومي: زيادة ملحوظة في حالات الإصابة
نصحت الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح

نصحت "الصحة" الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرةً إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.

وأعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة وتعافي (280) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2531) منها (483) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (376021) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (367015) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6475) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، مبينةً أنه تم إجراء (45388) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية